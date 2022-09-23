Artvin'de seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı

Alınan bilgiye göre, Artvin'den İstanbul'a gitmek üzere hareket eden yolcu otobüsü Hopa Cankurtaran tüneli mevkiine bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Otobüsün arka bölümünde başladığı belirtilen yangında kısa sürede büyüdü. Yolcuların tamamı arka kapının arızalanması nedeniyle ön kapıdan tahliye edilirken, yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Otobüsün kullanılamaz hale geldiği yangın anları yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Osman Emre Ergün



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