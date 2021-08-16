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Artvin'de şiddetli yağış nedeniyle su baskınları meydana geldi

Artvin'de şiddetli yağış nedeniyle su baskınları meydana geldi
Artvin'de şiddetli yağış nedeniyle su baskınları meydana geldi

Artvin’in Yusufeli İlçesinde taşan dere su baskınlarına neden oldu. Köprüler tıkandı yollar çamurlarla kaplandı. Bazı ev ve ahırlar sel sularında etkilenirken, çok sayıda tarım arazisi zarar gördü.

Artvin’de şiddetli yağış nedeniyle su baskınları meydana geldi - Tıkla İzle

Artvin'in Yusufeli ilçesinde gece etkili olan sağanak yağış sonrası Barhal çayı taştı. Taşan dere su baskınlarına neden oldu. Bostancı, Esendal ve Mutlu gün köylerinde bulunan köprüler tıkandı, yollar su ve çamurla doldu. Dere kenarında bulunan bazı evler sel sularından etkilenirken, bir ahır ve içinde bulunan inek sel sularına kapıldı.

İlçede yağmur etkisini azaltmasıyla bölgede hazır bekletilen iş makineleri çalışmalarına başladı. Tıkanan köprüler açıldı, kapalı yolların temizlenmesi için çalışmalar başlatıldı.

Emin Bülbül

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