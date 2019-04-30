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Artvin'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Artvin'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Artvin'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Artvin’de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Artvin'in Seyitler köyü yolunda bir işletmenin önünde malzeme boşaltmak için park halinde duran 41 UB 506 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle yaklaşık 30 metre yuvarlanarak bir alt yola düştü.
Araç içinde bulunan Lale Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Esma Damla Yıldız ise 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öztürk'ün cesedi olay yeri incelemesinin ardından Artvin Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.  

Adem Güngör
 

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