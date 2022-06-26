Artvin'de yamaçtan kopan dev kaya parçası önüne çıkan her şeyi yıkıp geçti

Taşlıca köyü Önerli mahallesinde dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur sonrası yamaçtan kopan dev kaya kütlesi korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Önüne kattığı her şeyi deviren kaya parçası, önce ağaçları devirdi, sonra köyde bulunan Aydın Kara'ya ait barakanın içine girdi. Duvarını yıkarak barakanın içine giren kaya parçası, karşı duvarı yıkarak dışarı çıktı.

Olay anında barakanın içinde kimsenin olmaması büyük bir faciayı önlerken, kayanın çarptığı baraka ise kullanılamaz hale geldi.

Yuvarlandıkça parçalara ayrılan dev kayanın parçaları ise barakanın alt kısmında bulunan yola kadar yuvarlandı.

Adem Güngör

