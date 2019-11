Artvin'de yayla evlerine ayı baskını

İlçenin yüksek kesimlerine yiyecek bulabilmek için arayışa giren ayılar bölgede bulunan yayla evlerine saldırdı. Şavşat'ın Meydancık Köyü Çukur Yaylası'nda 15'e yakın yayla evine giren ayılar, evlerdeki tüm eşyaları da dağıtarak talan etti. Ayıların ahşap evlerde pençe ve diş izleri bıraktığı da gözlendi.

Kışın gelmesiyle yayları vatandaşların yaylalarını terk etmesini fırsat bilen ayılar evlerde hasar neden oldu. Ahşaptan yapılan yayla evlerinin kapılarını dişleri ve pençeleriyle kırarak evin içindeki un, yağ, şeker ve diğer yiyecekleri yiyerek karınlarını doyururken, evlere de zarar verdiler. Yayla evlerini kontrol etmek için bölgeye çıkan vatandaşlar gördükleri manzara inanamadılar. Ziyaret amaçlı yaylaya çıkan bölge sakinlerin Erol Işık, gördükleri manzara karşısında şaşkına dönerken, bu durumu fotoğrafladılar. Erol Işık ”Bu sene havalar sıcak gitti. Bu mevsimde yaylada kar olmaması nedeniyle yaylaya çıkarak kontrol etmek istedik. Geçen yılda böyle bir ayı saldırısına maruz kalmıştık. Neredeyse her yayla evine girmiş. Kapıları kırmış, tahtaları sökmüş. Yayla içindeki eşyaları dışarı atmış. Ayılar kış aylarında yiyecek bulma sıkıntısı çekiyor. Nerede yiyecek kokusu alıyorsa oraya giriyor. Bunu her yıl yaşamak istemiyoruz. Bir an önce buna çözüm bulunmalı" ifadelerini kullandı.

Adem Güngör