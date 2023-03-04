Artvin'deki çığda hayatını kaybeden dağcılardan birinin kimliği belirlendi

Yusufeli ilçesi Olgunlar Mahallesi Yaylası'nda bugün yaşanan çığda 2 dağcı öldü, 7 kişi de yaralandı. Çığda hayatını kaybedenlerden Erzurumlu dağcı Mustafa Tekin'in kimliği belirlenirken, Tekin'in deprem sonrası Malatya'da gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına katıldığı öğrenildi. Tekin'in o anları sosyal medyasından paylaştığı belirlendi.

Öte yandan Malatya'dan beklenen askeri helikopterle cenazelerin ve yaralıların Artvin il merkezine götürüleceği öğrenildi.

Adem Güngör



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