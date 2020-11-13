İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Artvin'deki kayıp genç için arama çalışmaları devam ediyor

Artvin'deki kayıp genç için arama çalışmaları devam ediyor
Artvin'deki kayıp genç için arama çalışmaları devam ediyor

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde 7 gündür haber alınamayan 31 yaşındaki Ercan Civelek’i arama çalışmaları devam ediyor.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde 6 Kasım Cuma günü evinden ayrılan Ercan Civelek (31), bir daha geri dönmedi. Ailenin polise haber vermesi üzere arama çalışması başlatıldı. Jandarma, polis, Afat ve Hopa Ara Kurtarma ekiplerinin bölgede başlattığı arama çalışmaları sürerken, Civelek'in psikolojik durumunun iyi olmadığını öğrenildi.
Civelek'in annesi Nazmiye, amcası Nedim ve yengesi Gül Civelek yaptıkları açıklamada "Ercan'dan Cuma günü saat 11'den sonra haber alamıyoruz.

Kaybolduktan sonra mektubu görüldü ve mektubunda gönül ilişkisi notu vardı. Belkide bu yüzden kayıplara karıştı. Yeter ki hayatta olsun ama dünyanın öbür ucunda olsun. Temennimiz hayatta olmasıdır. Dön yavrum dön, gönlündeki sevdaya kavuşturacağız" diyerek gözyaşı döktüler.
Yürütülen çalışmalarda çevredeki güvenlik kamera görüntüleri incelenerek son görüldüğü yerler tespit edilmeye çalışılırken, karadan ve denizden devam eden çalışmalara ek olarak, iz takip köpeklerinin de kullanılmaya başlandı.

Ziya Akyıldız
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.