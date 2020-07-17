İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Artvin'deki sel ve heyelanın ardından hasar tespit çalışmasına başlandı

Artvin'deki sel ve heyelanın ardından hasar tespit çalışmasına başlandı
Artvin'deki sel ve heyelanın ardından hasar tespit çalışmasına başlandı

Artvin’in Yusufeli ilçesinde meydana gelen sel ve heyelanın ardından hasar tespit çalışmaları başladı. İlk belirlemelere göre 50 adet sivil araç ve iş makinesinin yanı sıra, şantiye alanındaki koğuşlar, ofisler, atölye ve ambarın tamamen kullanılamaz hale geldiği açıklandı.

Artvin’deki sel ve heyelanın ardından hasar tespit çalışmasına başlandı - Tıkla İzle

Yusufeli'de Pazar günü etkili olan sağanak yağış sonrası sel ve heyelan meydana gelmiş, 4 kişi hayatını kaybetmişti. Yusufeli Barajı inşaatının yer aldığı şantiyede meydana gelen sel ve heyelanın ardından Devlet Su İşleri 26. Bölge Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışmasına başladı. Yapılan ilk incelemelere göre 50 sivil araç ve iş makinesi toprak altından çıkartıldı. Hala toprak altında kalan araçların çıkartılmaya devam ettiği öğrenildi. Şantiye alanında ise koğuşlar, ofisler bölgesindeki binalar, atölye ve ambarın tamamen kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Adem Güngör

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.