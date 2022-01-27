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Artvin'in Arhavi ilçesinde heyelan

Artvin'in Arhavi ilçesinde heyelan
Artvin'in Arhavi ilçesinde heyelan

Artvin’in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı. Heyelan anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay bugün akşam saatlerinde meydana geldi. Arhavi-Fındıklı karayolu üzerinde bulunan tır park mevkiinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan dev kayalar karayolunu ulaşıma kapattı. Heyelan sonrası bölgeye çok sayıda iş makinesi sevk edilirken, ekipler karayolunu yeniden ulaşıma açarak trafiğin akışını sağladı.

Karadeniz Sahil Yolu çift taraflı ulaşıma kapanırken, Sarp Sınır Kapısı'nın da heyelan bölgesine yakın olması nedeniyle uzun araç ve tır kuyrukları oluştu. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Osman Emre Ergün

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