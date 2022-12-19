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Artvin'in Karagölleri'ni bir yılda 140 bin kişi ziyaret etti

Artvin'in Karagölleri'ni bir yılda 140 bin kişi ziyaret etti
Artvin'in Karagölleri'ni bir yılda 140 bin kişi ziyaret etti

Artvin’in doğal harikası Borçka ve Şavşat Karagölleri bu yıl 140 bin kişiyi ağırladı.

Artvin’in Karagölleri’ni bir yılda 140 bin kişi ziyaret etti - Foto Galeri
Artvin’in Karagölleri’ni bir yılda 140 bin kişi ziyaret etti - Tıkla İzle

Artvin'de her mevsim ayrı güzelliğe bürünen Karagöller, bu yılda ziyaretçi akınına uğradı. Kentin en önemli turizm merkezlerinden olan Borçka Karagöl Tabiat Parkı ve Sakin Şehir ünvanlı Şavşat ilçesinde yer alan Karagöl Sahara Milli Parkı doğa tutkunlarının vazgeçilmez arasında yer alıyor.

Bahar ve yaz aylarında yeşilin, sonbaharda ise sarı, turuncu, kırmızı ve kahverenginin onlarca tonunu sergileyen tabiat parkları kışın ise beyaz gelinliğiyle yağlı boya tablolarını andırıyor.

Göl etrafında bulunan yürüyüş alanları, ladin ve çam ağaçları arasında eşsiz görüntüsü ile dikkat çeken Karagöller, görenleri adeta büyülüyor. Günlük hayatın stresinden uzaklaşmak için arkadaşları ve ailesiyle Karagöllere gelenlerin bu yılki sayısı oldukça fazla.

Adem Güngör

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