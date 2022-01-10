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Artvin'in Şavşat ilçesindeki Karagöl'ün yüzeyi tamamen buz tuttu

Artvin'in Şavşat ilçesindeki Karagöl'ün yüzeyi tamamen buz tuttu
Artvin'in Şavşat ilçesindeki Karagöl'ün yüzeyi tamamen buz tuttu

Artvin'in "Sakin Şehir" ünvanlı Şavşat ilçesinde doğal güzellikleriyle ünlü Karagöl beyaza büründü. Buz tutan gölün yüzeyi günü birlik ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi.

Artvin'in Şavşat ilçesindeki Karagöl'ün yüzeyi tamamen buz tuttu - Foto Galeri
Artvin'in Şavşat ilçesindeki Karagöl'ün yüzeyi tamamen buz tuttu - Tıkla İzle

Sahara Milli Park içerisinde yer alan Karagöl, doğal güzelliği ile her mevsim ilgi görüyor. Ladin ve çam ağaçları arasında kalp şeklindeki görüntüsü ile dikkat çeken Karagöl, görenleri adeta mest ediyor. Kentte yoğun kar yağışı ardından Karagöl beyaza bürünürken, gölün yüzeyi ise buz tuttu.

Karagöl'ün buz tutmuş halini görmek isteyenler günü birlik gidip, temiz havası ve muhteşem doğanın tadını çıkartıyor. Güvenlik amaçlı gölün üzerine çıkmak yasaklanırken, buz tutan Karagöl havadan görüntülendi.
Gölün İşletme Müdürü Tayfun Ocak, bin 630 rakımda olan Karagöl'ün yaklaşık 38 metre derinliğinde olduğunu ifade etti.

Gölün kullanım alanı 8 hektar, toplam alanı ise 102 hektar olduğunu ifade eden Ocak “Gölün içerisinde aynalı sazan, kara sazan ve akvaryum balığından oluşan 11 çeşit balığın yer alıyor. Vahşi yaşam popülasyonun oldukça zengin; boz ayı, kurt, domuz, vaşak, karaca gibi birçok hayvana ev sahipliği yapmakta. Göç kuşlarının uğrak noktası olan göl, son yıllar kamp tutkunları tarafından yoğun ilgi görüyor” ifadelerini kullandı.

Ömer Faruk Duman
 

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