Artvin'in Yusufeli ilçesinde seçim sonucuna itirazlar bitmiyor

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, 31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimlerin ilk sayımlarında Cumhuriyet Halk Partisi adayı Barış Demirci 2 oy farkla seçimi önde bitirdi. İtiraz üzerine yeniden yapılan sayımda bu kez AK Parti adayı Eyüp Aytekin 3 oy farkla seçimi önde tamamladı. Daha sonra CHP'liler, 5 oy pusulasının kayıp olduğunu iddiasıyla itirazda bulundular. İl seçim kurulu CHP'lilerin itirazı üzerine yaptığı incelemede iki oy pusulasında itirazı kabul gördü. 1 oy pusulasında daha itiraz kabul görürse ilçede seçim iptal edilecek. Kararı ise Yüksek Seçim Kurulu verecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yusufeli Belediye Başkanı adayı Barış Demirci, Yusufeli ilçesinde yapılan Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin olarak ciddi itirazlarının söz konusu olduğunu söyledi. Demirci "Yapılan sayımlar sonrası AK Parti, CHP'nin üç oy önündeydi. İtirazlar neticesinde Kazım Karabekir Mahallesinde 1004 nolu sandıkta sandık kurulu üyelerinin zarfı açarken yırtmış oldukları 1 adet Cumhuriyet Halk Partisi oy pusulası Yusufeli ilçesi seçim kurulu tarafından, geçersiz hale getirilmişti. İl Seçim Kurulu'na yapmış olduğumuz itiraz neticesinde bu oyu geçerli hale getirdik. Öte yandan 1008 numaralı sandıktan hiçbir haklı sebep olmaksızın, yakılan 2 adet zarfımız söz konusuydu, tutanağa yazılmıştı. Oy kullanan sayısı aynı, sandıkta çıkan zarf sayısı aynı olmasına rağmen iki adet yakılan zarfın usulsüzlüğü İl Seçim Kurulu tarafından tescillenmiştir. Bunu kararın ardından arada 1 fark kalıyor. İl Seçim Kurulu arada 1 fark var seçimlerin yenilenmesine gerek yoktur şeklinde bir karar verdi" ifadelerini kullandı.

1018 numaralı sandıkta ise başkanlık pusulasının kayıp olduğu iddialarında bulunan Demirci "İlçe ve İl Seçim Kurulu bu itirazıma cevap olarak şunları söylemiştir. Oy kullanma kabininde iki adet başkanlık pusulası bulunmuştur. İki adet oy pusulasının ise seçmen tarafından cebinde götürülme ihtimalini gerekçe göstererek, bu kayıp 4 oy pusulası hakkında taleplerimiz reddedilmiştir. İki adet oy pusulası seçmen tarafından cebine götürülme ihtimali vardır diye hiçbir talep reddedilemez. Bu farazi bir gerekçedir. Bu soyut bir gerekçedir. 298 sayılı seçim kanununa göre sandık sonuç tutanaklarının 12. maddesinde zarfın içerisinde bulunan başkanlık oyu çıkmaması halinde başkanlık oyu çıkmadı diye tutanak tutulması zorunludur. Böyle bir tutanak olmamasına rağmen ilçe ve İl Seçim Kurulu'nun vermiş olduğu kararlar maalesef usul ve yasaya aykırıdır. Gelmiş olduğumuz noktada Yüksek Seçim Kurulu kararı verecek. Bizim inancımız tamdır YSK, Yusufeli seçimlerini yenilemesine karar verecek” dedi.

Yapılan itirazlar kabul görürse ilçede, 5 bin 219 seçmen yeniden sandığa gidecek.

Adem Güngör

