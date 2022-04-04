Artvinli 14 aylık bebeğin kayak keyfi görenleri şaşkına çeviriyor

Artvin'de yaşayan 14 aylık Alperen Bıyık ailesiyle birlikte 2 bin rakımla Genya Dağında bulunan Atabarı Kayak Merkezine eğlendiği sırada, kayağa olan ilgili kayak antrenörü Fikri Özkan'ın dikkatini çekti. Ailesiyle görüşen Özkan, ailenin onayını alarak minik Alperen'le kayak eğitimlerine başladı. Kısa sürede dengede durabilen hatta antrenör eşliğinde kayabilen Alperen, gün geçtikçe kendisini geliştirdi.

İki haftada aldığı 4 saatlik eğitim sonrasında Alperen, kısa mesafeleri kaymaya başladı

14 aylık bebeğin kaydığını gören vatandaşlar gözlerine inanamazken, minik Alperen şimdiden kayak tesisinin gözdesi olmuş durumda. Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kayak Antrenörü Fikri Özkan yaptığı açıklamada, “Çocuğun kayak malzemelerine ve kayanlara ilgisini görünce ebeveyninden izin alarak kayağı deneyebileceğimizi, eğer ilgi gösterilirse çocuğun kayabileceğini söyledim. Onlarda mutlu oldu. O hevesle denedik. Sonra piste çıkardım. Kendi kendine denge kurma, kayma cesareti gördük. Öylelikle başladık. Piste azda olsa kaydırdık çocuğu. Çocuk 1,5 yaşından sonra özel ilgili gösterilirse pistte tek başına kayabilecek konuma gelecektir. Meslek hayatımda ilk defa 14 aylık kayak yapan çocuk görüyorum. Özel ilgiyle birazda olsa kaydırmaya başladık. Bir daha geldiğinde daha güzel kayacağına inanıyorum" dedi.

Alperen'in babası Ahmet Bıyık ise, “Kayak merkezini ziyarete gelmiştik. Fikri hocamız yeteneğini keşfetti. Çocuğumuz bugün 14 aylık oldu. Algıları açık zaten. Yürümesi de erken olmuştu. Hocamız da yeteneğimizi keşfetti. Üstüne gitmemizi söyledi” ifadelerini kullandı.

Adem Güngör

