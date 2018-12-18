Asamoah gol orucunu bozdu sırada Kravets var

Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın Kayserispor'a işbaşı yaptıktan sonra ilkler yaşanmaya başlamıştı. Akılan foller ve alınan puanların yanısıra Asamoah Gyan, Akhisarspor maçında takımının tek golünü atarak üç puanın mimarı olmuş ve ligde 412 günlük gol orucunu bozmuştu. Gyan'ın golle tanışmasının ardından gözler bu kez takımın bir diğer suskun golcüsü olan Artem Kravets'e çevrildi. Sarı-Kırmızılı takımın Ukraynalı oyuncusu Süper Lig'de tam 217 gündür gol atamıyor. En son lig golünü 14 Mayıs'ta Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nda oynanan Akhisar maçında atabilen tecrübeli isim aradan geçen 217 günde ligde gol atamadı. Geçen bu süre zarfında sadece Altay ile oynanan Türkiye Kupası maçında gol atabilen Artem Kravets geçtiğimiz sezon ligde 3 kez gol sevinci yaşamıştı.

Erhan Kan

