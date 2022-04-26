Asansör boşluğuna düşen adam 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Olay, 23 Nisan günü Güllerpınarı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir asansör firmasında çalışan Can Ekmekçi (44) asansör montajı yapmak için binaya geldi. Burada çalışan Ekmekçi, bir an dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten asansör boşluğuna düştü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Ekmekçi'yi ağır yaralı olarak hastaneye sevk etti. 3 gündür tedavisi devam eden Ekmekçi, doktorların tüm müdahalesine rağmen 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.