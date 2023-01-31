Asansör boşluğuna düşen adam böyle kurtarıldı

Olay, dün saat 17.30 saatlerinde Avcılar Gümüşpala Mahallesi Bekar Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz bir şahıs, inşaat halindeki binanın ikinci katındaki asansör boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan adamı halat yardımıyla yukarı çıkarıp kurtaran ekipler, sedye ile taşıyarak ambulansa bindirdi.

Mert Yıldırım

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