İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Asansör boşluğuna düşen adam böyle kurtarıldı

Asansör boşluğuna düşen adam böyle kurtarıldı
Asansör boşluğuna düşen adam böyle kurtarıldı

Avcılar'da inşaat halindeki binanın ikinci katından asansör boşluğuna düşen adam, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Adamın ayaklarında kırık tespit edildiği öğrenilirken, kurtarılma anı cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Asansör boşluğuna düşen adam böyle kurtarıldı - Tıkla İzle

Olay, dün saat 17.30 saatlerinde Avcılar Gümüşpala Mahallesi Bekar Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz bir şahıs, inşaat halindeki binanın ikinci katındaki asansör boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan adamı halat yardımıyla yukarı çıkarıp kurtaran ekipler, sedye ile taşıyarak ambulansa bindirdi.

Mert Yıldırım

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.