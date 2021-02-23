Asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi ağır yaralandı

Olay, saat 17.00 sularında Atatürk Mahallesi Yıldız Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan İsmail A. (43) isimli bir işçi, 3. kattayken asansör boşluğuna düştü.

Metrelerce yüksekten düşen işçi ağır şekilde yaralandı. Diğer çalışanlar tarafından asansör boşluğundan çıkarılan talihsiz işçi, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. İsmail A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Emniyet ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Furkan Bolat

