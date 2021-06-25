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Asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
Asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Sivas’ta 8 katlı bir bina inşaatının 5. katından asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, olay, kent merkezi Eğriköprü Mahallesinde meydana geldi. Afganistan uyruklu F.A.H.(44) 8 katlı bir bina inşaatının 5. katından dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. F.S.H.'nın düştüğünü gören çalışma arkadaşları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan F.S.H. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı işçi kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mert Taha Varol - Volkan Kaplan
 

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