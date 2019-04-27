Asansördeki cinayet olayında 4 tutuklama

Olay, 23 Nisan günü Tepebaşı Mahallesi Özdemir İş Merkezi'nde meydana gelmişti. İş merkezinin ara katında başından yaralı şekilde asansör içerisinde bulunan Abdurrahman Dalmış, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, Dalmış burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri cinayetle ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. Farklı adreslerden temin edilen 25 güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri cinayet zanlıları olarak R.D. (23), F.B. (23), M.Z.Ö. (22) ve F.K. (29) isimli şahısları tespit etti. Yapılan operasyonla gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İsmail Aydoğan

