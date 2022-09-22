Asayiş köpeklerinin rehine kurtarma operasyonu ve saldırı eğitimleri gerçeğini aratmadı

İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi'nde (KEM) bünyesinde, Kangal, Akbaş ve çeşitli ırklardan olan toplam 30 tane köpek bulunuyor. Köpeklere ilk eğitim Ankara Köpek Eğitim Merkezi'nde veriliyor. Ankara'da verilen özel kurslarda eğitimi başarıyla tamlayan personeller ve köpeklerinin bir kısmı İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde olan Köpek Eğitim Merkezi'ne gönderiliyor.

Maç, miting ve eylem gibi toplumsal olaylarda görev alan köpeklere burada da günlük olarak, temel itaat, saldırı, eğitimleri veriliyor. İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi'nde görev yapan 15 asayiş, 11 kangal, 4 tane Akbaş köpeği bulunuyor. 15 asayiş köpekleri içerisinde ırk olarak Hollanda çoban köpeği, Belçika çoban köpeği, Alman çoban köpeği de yer alıyor. İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi bünyesinde görev yapan 7 köpek ilk defa Katar'da yapılacak olan 2022 FIFA Dünya Kupası'nda görev almak için gidecek. 4 tanesi Alman Çoban Köpeği, 1 tanesi Belçika ( Malinois) Çoban Köpeği, 2 tanesi Hollanda ( Dutch Shepherd) çoban köpeği.

Deniz Zeybek - Emre Baba - Zöhre Alagöz

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