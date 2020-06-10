Aselsan'dan yerli ventilatör cihazının üretimine büyük destek

Korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede kullanılan en önemli tıbbi cihazlardan olan yoğun bakım mekanik ventilatör cihazları, yaşamsal fonksiyonları destekleyen en önemli cihazlardan. Hastanın nefes alıp vermesine destek olarak kullanılan cihazlar, bu işlevin yerine getirilemediği durumda solunum işlevini devralabiliyor.

Kovid-19 salgınını takiben tüm dünyada çok yoğun bir şekilde ventilatör ihtiyacı ortaya çıkarken, bununla birlikte cihazlarda kullanılan birçok bileşen için dünya genelinde oluşan talep kısa sürede karşılanamayacak düzeye yükseldi. Ülkelerin kendi ihtiyaçlarına öncelik verecek şekilde ventilatör cihazları ve kritik bileşenleri için ihracat yasağı ya da ihracat izni zorunluluğu gibi kısıtlamaları devreye sokmasıyla birlikte, cihazlar ve kritik bileşenleri yurt dışından tedarik edilemez hale geldi.

ASELSAN, BAYKAR, ARÇELİK ve BIOSYS firmaları ise yerli ventilatör cihazının Türkiye'ye kazandırılması için iş birliği yaparak yoğun çaba harcadı. ASELSAN, BIOSYS firmasının prototip seviyedeki cihazının donanım ve yazılım tasarımının birkaç hafta içinde iyileştirilmesine ve üretilebilir seviyeye ulaştırılmasına büyük katkı sağlayarak yurt dışından tedarik edilemeyen kritik bileşenlerin yerli olarak tasarlanıp üretilmesini gerçekleştirdi.

ASELSAN sağlıkta emin adımlarla ilerliyor

ASELSAN, yaşam destek cihazları alanı başta olmak üzere medikal görüntüleme ve tanı cihazları konusunda Türkiye'nin ithalat bağımlılığını asgari düzeye indirmek ve faaliyet gösterdiği tüm alanlarda olduğu gibi sağlık alanında da yerli ve milli teknolojileri hayata geçirmek için durmadan çalışmaya devam ediyor.

Mevlüt Hasgül