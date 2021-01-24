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ASELSAT 3U Küp Uydusu göreve hazır

ASELSAT 3U Küp Uydusu göreve hazır
ASELSAT 3U Küp Uydusu göreve hazır

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ASELSAT 3U Küp Uydusunun, bugün SpaceX'in roketi ile görev yapacağı yörüngesine başarıyla gönderildiğini açıkladı.

ASELSAT 3U Küp Uydusu göreve hazır - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Aselsan tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte yerli ve milli imkanlarla üniversite-sanayi işbirliği kapsamında bilimsel amaçlı olarak geliştirilen ASELSAT 3U Küp Uydusu, bugün SpaceX'in roketi ile görev yapacağı yörüngesine başarıyla gönderildi. ASELSAT, kamera görev yüküyle elde edeceği görüntüyü yer istasyonuna indirecek, sayısal kart görev yüküyle uzay ortamı hakkında istatiksel veri toplayacak. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Musa Erdoğan

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