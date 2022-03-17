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Asfalt malzemesi yüklü tankerdeki yangın söndürüldü

Asfalt malzemesi yüklü tankerdeki yangın söndürüldü
Asfalt malzemesi yüklü tankerdeki yangın söndürüldü

Muğla’nın Datça ilçesinde asfalt yapımında kullanılan 'bitüm' yüklü tankerde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Emecik Mahallesi'nde bulunan bir şantiyede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, malzemenin tanker vanasından boşaltımı sırasında yaşanan tıkanıklığın alev tabancası ile giderilmeye çalışıldığı sırada yangın meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Datça İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Yangın, yan alanın alt kısmında bulunan ve yine aynı malzeme ile dolu olduğu öğrenilen 8 adet siloya ulaşmadan söndürülerek kontrol altına alındı.
Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mehmet Ölmez
 

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