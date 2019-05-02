ASFAT ‘IDEF 2019'da göz doldurdu

Savunma sektöründe ‘Devletten Devlete' satış, pazarlama ve işbirliği alanında faaliyet göstermek üzere kurulan ASFAT A.Ş., savunma, güvenlik, denizcilik ve havacılık alanlarında üretilen en modern araç, malzeme ve sistemlerin sergileneceği ‘IDEF 2019'da Askeri Fabrika ve Tersanelerle birlikte savunma sanayisinin son yıllarda geldiği noktayı gözler önüne seriyor. Karadağ Savunma Bakanlığı, Kanada'dan Vard, Hollanda'dan Damen, Ukrayna'dan UkrObronProm ve Airbus Defence ile uluslararası anlaşmalara imza atan ASFAT, yurtiçinden de Meteksan, Best Grup, YDS, Alp Havacılık gibi pek çok yerli ve yabancı firma ile birçok alanda stratejik iş birliği mutabakatları imzaladı.





“Askeri fabrikalarımızın ve tersanelerimizin modernize edilmesi için ciddi bir emek veriyoruz”

1993 yılından bu yana düzenlenen ‘IDEF' fuarının Savunma Sanayisinin vitrini olduğunu söyleyen Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, “ ‘IDEF' fuarının bu sene 14'üncüsünü yapıyoruz. Ciddi anlamda gerek yurt için gerek yurt dışı firmaların katılımıyla gerçekleşti. Yaklaşık 1000'in üzerinde firma katıldı. Bunun yüzde 50'si yabancı firma. 15 civarında bakan, Genel Kurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarının katılımı ile sağladı. Hem resmi askeri görüşmeler hem de Savunma Sanayii anlamında iş birliği imkânlarını konuştuk. 2017 ile kıyasladığımız zaman şuan firmalarımızın ne kadar gelişim gösterdiğini görüyoruz. Son 8-9 aydır Savunma Bakanlığı kısmında askeri fabrikalarımızın ve tersanelerimizin modernize edilmesi için ciddi bir emek veriyoruz. Daha çok Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) bakım ve onarım faaliyetlerini yapıyor fabrikalarımız. Tersanelerimiz ise gemi inşası ve bakımlarını yapıyor” dedi.

“ASFAT' dan yeni bir Savunma Sanayii dönemi doğacak”

ASFAT A.Ş'nin yönetimde ki profesyonelleşmesini, yapısının oturmasıyla ve Pakistan Milgem projesinin ana yüklenicisi olarak önemli mesafe kat ettiğinin altını çizen Muhsin Dere, “Bugün ASFAD A.Ş ve bakanlığımız standında, gerek Savunma Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) bünyesinde ki kümelenmeler birçok firma ile iş birliği gerçekleştiriyor. Başta Milgem projesi olmak üzere ASFAT'ın yüklendiği projelerin kimler ile hangi şartlarda yapılacağının çerçevesi çiziliyor. Eminiz de bu projeler başarılı bir şekilde yürütülecek. Ümit ediyoruz buradan yeni bir Savunma Sanayii dönemi doğacak. Askeri fabrikalar bünyesinde 27 fabrika bakım merkezi ve 3 tane tersanemiz var. Buralarda yaklaşık 20 bin çalışanımız bulunuyor. Ancak buraları kamu mantığında bu şekilde devam ettiremeyiz. Bu fabrikalarımızın işletmelerini ASFAT A.Ş üzerinden yaparak daha modern şartlarda, fabrikaların kapasitelerini ihracata açarak ciddi bir hamle başlatıyoruz” diyerek konuşmasını sonlandırdı.



DUHA ŞEKEROĞLU - MEHMET BAL