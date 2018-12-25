Asgari ücret 2019 evli bekar çocuklu çocuksuz ne kadar oldu| 2019 AGİ Hesaplama Tablosu

Asgari ücret 2019 evli bekar çocuklu çocuksuz ne kadar oldu... 2019 AGİ HESAPLAMA AGİ ödemesi nedir ve kimlere yapılır? gibi aramalar yapıyor. İşte, 2019 Ocak asgari ücret, ile ilgili bütün ayrıntılar...





2019 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

2019 yılında ödenecek asgari ücret 2 bin 20 TL olarak belirlendi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret; brüt olarak 2 bin 558 TL lira, net olarak 2 bin 20 TL olarak belirlenmiştir" dedi.

Bakan Selçuk: "Asgari ücret yüzde 26,05 arttı. Rakam işçi ve işverenlerin oy birliği ile alındı" dedi.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, "Bu ücret kabul edilebilir bir ücret" dedi.

İşveren kesimini temsil eden TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, "Ülkemizin büyümesine ve kalkınmasına yönelik tüm çalışmaları destekleyeceğiz" dedi.

İŞTE 2019 YILI ASGARİ ÜCRET ZAMMI



Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren ve heyecanla beklenen 2019 asgari ücret zam oranı için yapılan görüşme sona erdi. Toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2018 asgari ücret zammını açıkladı. Buna göre 2018 asgari ücret brüt olarak 2 bin 29 TL net olarak bin 603 TL olarak açıklandı.Ayrıca yasal kesintiler yapılıp asgari geçim indirimleri dahil edildikten sonra asgari ücretlinin eline geçecek net tutarlar da şu şekilde:

İşte 2019 yılında maaşlara yansıyacak AGİ rakamları..



Yeni yılda bekarlar için AGİ 191.85 TL olacak

EŞİ ÇALIŞMAYANLAR

Evli ve eşi çalışmayan: 230.22 TL

Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 259.00 TL

Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 287.78 TL

Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 326.15 TL

EŞİ ÇALIŞANLAR

Evli ve eşi çalışan: 191.85 TL

Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 220.63TL

Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu: 249.41 TL

Evli ve eşi çalışan 3 çocuklu: 287.98 TL

Evli ve eşi çalışan 4 çocuklu: 306.96 TL

Evli ve eşi çalışan 5 çocuklu: 326.15 TL

AGİ NEDİR?



Asgari Geçim İndirimi medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür.

AGİ NASIL HESAPLANIR?



Asgari Geçim İndirimi hesaplanırken, ilgili yılın başındaki (Birinci 6 aylık) asgari ücret tutarının yıllık toplamı hesaplanır, hesaplanan yıllık toplam tutar, Asgari Geçim İndirimi oranı ile çarpılır, elde edilen Asgari Geçim İndirimine esas tutar en düşük Gelir Vergisi oranı olan \%15 ile çarpılarak bulunan değer 12'ye bölünür ve aylık Asgari Geçim İndirimi tutarı hesaplanır. Oran hesaplanırken çalışanın medeni durumu göz önüne alınır. Yıllık asgari ücret toplamının, işçinin kendisi için \%50'si, çalışmayan eşi için \%10'u, bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için \%7,5'u, 3. çocuk için \%10'u ve sonraki çocukların her biri için ise \%5'i esas alınır. Bu oranların toplamı \%85'i geçemez. Örneğin eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan bir işçinin asgari geçim indirimi oranı \%50 + \%10 + \%7,5 + \%7,5 + \%10 = \%85 olacaktır. Yıllık asgari ücret toplamı bu oran ile çarpılır ve sonuç 12'ye bölünerek aylık asgari geçim indirimi hesaplanır.