Asgari Ücret 2020 Evli Bekar Çocuklu Çocuksuz Ne Kadar Oldu| 2020 AGİ Hesaplama Tablosu

Asgari ücret 2020 evli bekar çocuklu çocuksuz ne kadar oldu... 2020 AGİ HESAPLAMA AGİ ödemesi nedir ve kimlere yapılır? gibi aramalar yapıyor. İşte, 2020 Ocak asgari ücret, ile ilgili bütün ayrıntılar...

2020 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

1 Ocak 2020 itibariyle geçerli olacak asgari ücret 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklandı.

2020 yılında maaşlara yansıyacak AGİ rakamları da asgari ücretin belirlenmesinin ardından belli oldu.

BEKAR ÇALIŞAN

Yeni yılda bekarlar için AGİ 220,68 TL olacak.

EŞİ ÇALIŞMAYANLAR

Evli ve eşi çalışmayan: 264, 82

Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 297, 92

Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 331, 03

Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 375, 17

EŞİ ÇALIŞANLAR

Evli ve eşi çalışan: 220,68

Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 253,79

Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu: 286,89

Evli ve eşi çalışan 3 çocuklu: 331,26

Evli ve eşi çalışan 4 çocuklu: 353,09

Evli ve eşi çalışan 5 çocuklu: 375,17