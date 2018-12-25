Asgari ücret ne kadar oldu 2019 ?| Agi 2019 tablosu

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2019 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

2019 yılında ödenecek asgari ücret 2 bin 20 TL olarak belirlendi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret; brüt olarak 2 bin 558 TL lira, net olarak 2 bin 20 TL olarak belirlenmiştir" dedi.

Bakan Selçuk: "Asgari ücret yüzde 26,05 arttı. Rakam işçi ve işverenlerin oy birliği ile alındı" dedi.

İşte 2019 yılında maaşlara yansıyacak AGİ rakamları..

Yeni yılda bekarlar için AGİ 191.85 TL olacak

EŞİ ÇALIŞMAYANLAR

Evli ve eşi çalışmayan: 230.22 TL

Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 259.00 TL

Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 287.78 TL

Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 326.15 TL

EŞİ ÇALIŞANLAR

Evli ve eşi çalışan: 191.85 TL

Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 220.63TL

Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu: 249.41 TL

Evli ve eşi çalışan 3 çocuklu: 287.98 TL

Evli ve eşi çalışan 4 çocuklu: 306.96 TL

Evli ve eşi çalışan 5 çocuklu: 326.15 TL