Asgari ücret ne kadar oldu 2020, Agi 2020 tablosu, Asgari ücret zammı 2020 gibi konular vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yerini almış durumda... 2020 senesi asgari ücret için yapılan ikinci toplantıda Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, "Devletin resmi istatistik kurumu olan TÜİK verilerini elbette değerlendireceğiz. Bizim kendi istatistiklerimiz var ama TÜİK'in verilerini mutlaka bekliyoruz, kriterler içinde yer alacak" demişti. 17 Aralık'ta TİSK'in ev sahipliğinde gerçekleşecek olan üçüncü toplantıda ise bu kez işveren 2020 asgari ücret zam oranı için talebini dile getirecek.

2020 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Dördüncü toplantı Bakanlık'ta yapılacak. Aralık ayının son haftasında gerçekleştirilecek toplantının sonrasında 2020 senesi asgari ücret ile AGİ açıklanmış olacak.

2019 YILINDA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLMUŞTU?

2019 yılında ödenecek asgari ücret 2 bin 20 TL olarak belirlendi.2019 yılında asgari ücrette, 358 lira 18 kuruş SGK primi, 134 lira 32 kuruş gelir vergisi, 19 lira 42 kuruş damga vergisi ve 25 lira 58 kuruş işsizlik sigortası işçi payı kesintileri söz konusu olmuştu.