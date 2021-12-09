Asgari ücret pazarlığında ilk teklifler belli oldu!

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Yaptığımız hesapta Hacettepe tarafından verilen parametrelere rakamları karşılaştırdık.

Bu rakamlara göre, 2 bin 979 lira ile 3 bin 567 lira arasında eski formüle göre değişiyor. TİSK bu rakamı 3 bin 100 lira olarak daha uygun buluyor. 3 bin 567 liraya Türk-İş diyor ki ben daha farklı besin kaynaklarını tercih ederim diyerek bu rakam da 3 bin 900'ün altına düşmez diyor.

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Nazmi Irgat "İşveren kesimi ile uzlaşmazlıklarımızı gideremedik. Ay sonuna kadar zamanımız var. Görüşmeler devam edecek" diye konuştu.

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, "3100 TL gibi bir teklifimiz söz konusu değil. Orta yolu bulacağız. Asgari ücretlinin enflasyona ezdirilmeyeceği ortada" dedi.