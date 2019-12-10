Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020 yılı asgari ücretini belirlemek üzere yeniden toplandı. 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin ilki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleşmişti. İkinci toplantı ise Türk-İş'te gerçekleştirildi. Toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç ile komisyon üyeleri katıldı.

"Bizim arkadaşlarımız DİSK ve HAK-İŞ yetkililerine toplantı sonrası bilgi verecekler"

Toplantının açılışında konuşan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, bu yıl ilk defa DİSK ve HAK-İŞ ile birlikte bu süreci götürdüklerini kaydederek, "Geçen toplantı sonrası arkadaşlarımız DİSK ve HAK-İŞ'i ziyaret edip onların görüş ve kararını aldılar. Bugün arkadaşlarımız toplantılarını yapacak. Bizim arkadaşlarımız DİSK ve HAK-İŞ yetkililerine toplantı sonrası bilgi verecekler. Komisyon toplantısını yapacak. Sonra DİSK, HAK-İŞ ve Türk-İş kendi toplantılarını yapacak. Ortada dolaşan konuları biliyorsunuz. Açlık, yoksulluk sınırı vardı. Birde yaşam maliyeti vardı. O gün biz söylediğimiz rakam bunun altında olmasın diye talep ettik. Biz aynı noktadayız. DİSK'in talebi başka, HAK-İŞ ‘ortak bir karara katkı sağlarız' diyor. İnşallah çalışanlar lehine güzel bir toplantı olur. Güzel bir rakam açıklarsa biz de mutlu olacağımızı ifade ederiz" dedi.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder ise, "2020 yılında uygulanacak Asgari Ücret Komisyonunun ikinci toplantısı yapıldı. Gelenek olduğu üzere ikinci toplantıyı Türk-İş'te yaptık. Asgari Ücret Komisyonu bağımsız bir komisyon. Bu da çalışanların geçim şartları ve ülkedeki ekonomik duruma göre asgari ücreti belirlemeye çalışıyoruz. Bu bir anayasa hükmüdür, biz de bunu uygulamaya çalışıyoruz. Bugünkü toplantıda kamu kurumlarının temsilcileri birer sunum yapmalarını bekliyoruz.

Geçen toplantımızda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve TÜİK'te belli konularda veriler ve raporlamaların komisyona sunulmasını istemiştik. Bugün hangi konular sunulacağını biz de bilmiyoruz. Şimdi onları dinleyeceğiz, değerlendireceğiz. Bir sonraki toplantımız TİSK ev sahipliğinde ayın 17'sinde olacak. Orada teknik çalışmalarımız olacak. Son toplantıyı da Aralık ayının son haftası bakanımızın başkanlığında yapmayı planlıyoruz. Belirlenecek asgari ücretin tüm çalışma hayatına ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Hülya Keklik - Erdinç Türkcan