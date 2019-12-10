Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısı sona erdi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder ile Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, ikinci kez bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, haftaya TÜİK'i dinleyeceklerini belirterek, "Bizden en düşük memur maaşı istenmişti. Bekar ve çocuksuz bir memurun maaşı 3 bin 247 lira. Asgari ücret rakamını açıklamıyor TÜİK, normalde bir kişinin ne kadar gıdaya harcama yapmasıyla ilgili bir araştırma yapıyor. O sonucu da diğer rakamlara oranlayarak bir asgari ücret rakamı değil.

TİSK, TÜİK'in gıdadan kaynaklı böyle bir açıklama yapmamasını istedi. TÜRK-İş geçen yılki hesabın yapılmasını talep etti. Bu sefer TÜİK sadece ekonomik verilere ve istihdama ilişkin verilere göre bir açıklama yaptı. Gelecek hafta TİSK‘te yaptığımız toplantıda daha ayrıntılı bir açıklama yapacak ama TÜİK bir asgari ücret rakamı açıklamıyor. Bir kişinin belli kaloride gıdaya ne kadar para harcaması gerektiğiyle ilgili bir açıklama. Önümüzdeki hafta TÜİK'i dinleyeceğiz. Bizim komisyon 15 kişiden oluşuyor, bizde bakanlık olarak burada dinliyoruz. İyi bir toplantı oldu çalışma hayatı için çıkacak sonuca" dedi.

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ise, TÜİK verilerini dikkate alacaklarını ifade ederek, “Her ne kadar TİSK itiraz ediyor olsa da elimizde başka bir veri olmadığına göre TÜİK verilerini değerlendireceğiz. Ortaya konulan bir şey yok. Devletin resmi istatistik kurumu olan TÜİK verilerini elbette değerlendireceğiz. Bizim kendi istatistiklerimiz var ama TÜİK'in verilerini mutlaka bekliyoruz, kriterler içinde yer alacak" diye konuştu.

Hülya Keklik - Erdinç Türkcan

