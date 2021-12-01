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Asgari ücrette istenen ilk rakamlar belli oldu!

Asgari ücrette istenen ilk rakamlar belli oldu!
Asgari ücrette istenen ilk rakamlar belli oldu!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "(İşletmelerle yapılan anket) Yüzde 33.9’unun asgari ücretin 3 bin 500–3 bin 750 lira arasında olması gerektiği şeklinde bir kanaatte olduklarını gördük. 3 bin 750 lira-4 bin lira arasında olanların oranı ise yüzde 13, 3 bin 250 lira ile 3 bin 500 lira arasında olanlar ise yüzde 19."

BAKAN BİLGİN'İN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Türkiye'de yaklaşık 6 milyon civarında işçi var. Emekçilerin aldıkları ücret temel ücret haline gelirse bununla ilgili çalışmalar daha da önem kazanacaktır.

(İŞLETMELERLE YAPILAN ANKET)-İSTENEN İLK RAKAMLAR!

Yüzde 33.9'unun asgari ücretin 3 bin 500–3 bin 750 lira arasında olması gerektiği şeklinde bir kanaatte olduklarını gördük. 3 bin 750 lira-4 bin lira arasında olanların oranı ise yüzde 13, 3 bin 250 lira ile 3 bin 500 lira arasında olanlar ise yüzde 19.

Küçük işletmelerin asgari ücretin yukarıya doğru tırmanmasının ciddi şekilde işsizliğe yol açacağı sorununu dile getirdiklerini sizinle paylaşmak isterim.

4 OTURUMDA TAMAMLANMASINI DÜŞÜNÜYORUZ

Asgari ücretle ilgili çalışmalarımız devam edecektir. Yaklaşık 4 oturumda tamamlanmasını düşünüyoruz. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ‘çok uzatmayalım çok kısa sürede tamamlayalım' görüşünü belirtti. Biz de aynı görüşteyiz.

 

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