Asgari ücrette istenen ilk rakamlar belli oldu!

BAKAN BİLGİN'İN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Türkiye'de yaklaşık 6 milyon civarında işçi var. Emekçilerin aldıkları ücret temel ücret haline gelirse bununla ilgili çalışmalar daha da önem kazanacaktır.

(İŞLETMELERLE YAPILAN ANKET)-İSTENEN İLK RAKAMLAR!

Yüzde 33.9'unun asgari ücretin 3 bin 500–3 bin 750 lira arasında olması gerektiği şeklinde bir kanaatte olduklarını gördük. 3 bin 750 lira-4 bin lira arasında olanların oranı ise yüzde 13, 3 bin 250 lira ile 3 bin 500 lira arasında olanlar ise yüzde 19.

Küçük işletmelerin asgari ücretin yukarıya doğru tırmanmasının ciddi şekilde işsizliğe yol açacağı sorununu dile getirdiklerini sizinle paylaşmak isterim.

4 OTURUMDA TAMAMLANMASINI DÜŞÜNÜYORUZ

Asgari ücretle ilgili çalışmalarımız devam edecektir. Yaklaşık 4 oturumda tamamlanmasını düşünüyoruz. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ‘çok uzatmayalım çok kısa sürede tamamlayalım' görüşünü belirtti. Biz de aynı görüşteyiz.