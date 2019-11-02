Asgari ücretten kesinti kalksın

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a bir yazı gönderen Türk-İş; ‘çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi' şeklinde ifade edilen pakette, asgari ücretliden alınan verginin kaldırılmasını istiyor. ‘En az geçim indirimi' uygulamasıyla da, belirlenecek bir tutarın üzerinde gelir elde edilmesi sonrasında vergilendirmenin başlamasını talep eden Türk-İş; gayrimenkul sektöründe olduğu gibi yüzde 25'lik “götürü gider” indiriminin olumlu olacağını vurguluyor. Düşük gelirli hane halkının tüketiminde önemli payı olan gıda için, vergi oranının aşağı çekilmesi talep ediliyor.



Türkiye Gazetesi