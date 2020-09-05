Aşı denemeleri Türkiye'de başlıyor

Alman biyoteknoloji şirketinin geliştirdiği koronavirüs aşısının gönüllü denemelerinin bir ayağı Türkiye'de diğer ayağının ise ABD'de yapılması kararlaştırılmıştı. Alman şirketinin başvurusu geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış ve deneme aşamasına geçileceği belirtilmişti. Bakanlık hızla harekete geçerek, üniversite ve şehir hastanelerine ait 9 merkeze yazı yazıp, aşının faz 3 denemelerine başlanmasını istedi.

GÖZLER EYLÜL SONUNDA

Bakanlığın yazısında, aşı ile ilgili izin süreçlerinin tamamlandığı belirtilerek gönüllü kabullerinin bir an önce başlatılması istendi ve sağlık personelinin de gönüllü olabileceği belirtildi. Aşılama aşamasına 10 Eylül'de geçileceği ve diğer ülkelerle birlikte çalışmanın eylül sonunda tamamlanmasının planlandığı ifade edildi.

FARKLI YAŞ GRUPLARI

Sağlık Bakanlığı kaynakları, aşının sağlıklı ve farklı yaş gruplarından oluşacak gönüllüler üzerinde denendikten sonra ilk verilerinin kasım sonuna kadar ortaya çıkacağını ifade etti. Aşılanan 1.000 gönüllüden belli aralıklarda kan alınacak ve virüse karşı antikor oluşup oluşmadığına bakılacak.

‘ACELE EDİN' UYARISI

Sağlık Bakanlığının, üniversite ve şehir hastaneleri yönetimlerine gönderdiği yazıda ayrıca, aşının faz 1 ve faz 2 aşamalarının 7 bin kişiyle denendiği hatırlatılarak “Dünyanın bir an önce Covid aşısına kavuşması beklentisi içinde olması, gönüllü alımı ve aşılama sürecinin çok hızlı tamamlanmasını gerektirmektedir” denildi.

2 AYRI ÇALIŞMA DAHA

Öte yandan, Sağlık Bakanlığı biri ABD diğeri de Rusya olmak üzere iki ayrı aşının faz 3 denemeleri için de hazırlık yapıyor. ABD firmasının geliştirdiği aşı denemelerinin de yakında başlayacağı, Rusya'nın aşısına ilişkin inceleme süreçlerinin ise devam ettiği belirtildi.



Türkiye Gazetesi