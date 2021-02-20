Aşı ekipleri komando gibi: Kar ve baraj onlara engel olamadı

Samsun'da son günlerde etkili olan yoğun kar yağışına rağmen Kovid-19 aşısı uygulanmaya devam ediliyor. Sağlık Bakanlığı Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri sıfırın altında 8 derece soğukta Altınkaya Baraj Gölü'nü feribotla aşarak 65 yaş üstü vatandaşlara evlerinde aşı yaptılar.

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan tabloda Karadeniz Bölgesi'nde en çok korona aşısı yapılan il olan Samsun'da aşı ekipleri zorlu hava şartlarına aldırış etmeden korona virüs aşısı yapmaya devam ediyor. Son günlerde dondurucu soğukların etkili olduğu Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kar kalınlığı 60 santimetreyi buldu. Vezirköprü İlçe Sağlık Müdürlüğü aşı ekipleri Samsun merkeze 150 kilometre uzaklıktaki Altınkaya Mahallesi'ne ulaşmak için önce araçla Altınkaya Baraj Gölü kenarına geldi. Burada araçlar feribotlara yüklendi. Feribotlarla Altınkaya Baraj Gölü'nün karşı yakasına geçildi. Feribottan inen araçlar kilometrelerce karlı yolu kat etti. Bazı araçlar ise buz engeline takıldı. Bazı yerlerde yürümek zorunda kalan aşı ekipleri zorlu bir yolculuk sonunda Altınkaya Mahallesi'ndeki evlere ulaştı. Sağlıkçıların bu zorlu yolculuğu ise drone ile havadan görüntülendi.

Evlerin kapısını çalan sağlıkçılar, yaşlılar tarafından sıcakkanlılıkla karşılandı. Aşıya ulaşmakta güçlük çeken Emine(79) ve Hüseyin (79) Öksüzoğlu çiftine evinde aşı yapan ekipler, onların dualarını aldı.

Sağlıkçıların kapılarına kadar geldiklerini belirten Mehmet Öksüzoğlu, "Sağlık çalışanlarına Allah yardım etsin. Kapımıza kadar kar kış demeden geliyorlar. Böyle hiç bir devlet yok. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

Evde felçli eşine bakan Fadime Kaya ise "Vezirköprü'ye gidemiyorum. Hastam var. Yerinden kalkamıyor. Sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Samsun'da korona virüs aşı uygulaması devam ediyor.

Furkan Abrek Ünal

