İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aşı olan Hesna nine devlete minnettar

Aşı olan Hesna nine devlete minnettar
Aşı olan Hesna nine devlete minnettar

Eskişehir’de 50 yıl elektriksiz yaşadıktan sonra 4 yıl önce devlet desteği ile elektriğe kavuşan 91 yaşındaki Hesna Usu, Korona virüs aşısı olduktan sonra ‘Allah devletimize zeval vermesin, devletimiz sağ olsun’ dedi.

Eskişehir'de Odunpazarı bölgesinde bulunan evinde yarım asırdır elektriksiz yaşayan 91 yaşındaki Hesna Usu, 2017 yılında elektriğe kavuşmuştu. Elektriğin gelmesinin ardından hayatı daha da kolaylaşan Usu, yaşadığı sağlık sorunlarının çoğundan da kurtuldu. Televizyon izleyip, yemeklerini buzdolabına koyarak kokmadan yiyebilen Hesna nine, devletin birliği için dua ediyor. Adeta gençleştiğini söyleyen Hesna nine, hayatının kolaylaştığı için memnun.

"Günlerim efendi gibi geçiyor. Çok rahatım çok şükür"

Korona virüs tedbirlerine uyan 91 yaşındaki Hesna Usu, pazar günü aşı oldu. Devletin kendisini unutmadığını ve sağlığı için aşı olduğunu ifade eden Usu, tedbirlere uymaya devam edeceğini belirtti. Elektriğinin bağlanmasının ardından çok rahatladığını ifade eden Hesna nine, yapılan aşı ve devlet desteği hakkında şunları söyledi:
“Aşı yapmaya geldiler. Kolumdan yaptılar. Çok şükür hiçbir zararını görmedim. Hastalıktan korunmak gerekiyor. Devletimiz sağ olsun ve var olsun. Başımızdan eksik olmasın. Allah razı olsun, devletimizin sayesinde daha iyi oldum. Yaşım 91 oldu. Karanlıkta kaldım, sağ olsunlar elektriğimi ve suyumu getirdiler. Günlerim efendi gibi geçiyor. Çok rahatım çok şükür; yemeğimi yiyorum, çayımı içiyorum. Devletimize Allah zeval vermesin.”

Şevket Can Çikot - Aydın Sarıoğlu
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.