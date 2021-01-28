Aşılanan vatandaş sayısı 1 buçuk milyonu geçti

Covid-19 ile mücadele kapsamında Çin'den getirilen CoronaVac aşıları, belirlenen aşılama takvimine göre uygulanmaya devam ediyor. Aşılama programı kapsamında sıra 80 yaş üzeri vatandaşlara geldi. 80 yaş üzeri vatandaşlar, Alo 182 hattından veya Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevularını alarak sağlık kuruluşlarında aşılarını olmaya başladı.

Ankara Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Bircan Kayaaslan, bugüne kadar Covid-19 aşılaması kapsamında hastanelerinde, yaklaşık olarak 15 bin 500 kişinin aşılandığını söyledi.

AŞILANAN VATANDAŞ SAYISI 1 MİLYON 538 BİN 249 KİŞİYE ULAŞTI

Vatandaşların kullanımına açılan Covid-19 aşısı bilgilendirme platformunda ise anlık aşı yapılan kişi sayısı paylaşılmaya devam ediliyor. Paylaşılan son verilere Türkiye genelinde aşılanan vatandaş sayısı 1 milyon 538 bin 249 kişiye ulaştı. Aşının en çok yapıldığı il 273 bin 442 kişi ile İstanbul olurken 152 bin 738 ile Ankara ikinci sırada yer aldı.