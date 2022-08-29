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Aşiret düğününde takılan takı ve paralar dudak uçuklattı: 2,5 milyon TL'yi buldu!

Aşiret düğününde takılan takı ve paralar dudak uçuklattı: 2,5 milyon TL'yi buldu!
Aşiret düğününde takılan takı ve paralar dudak uçuklattı: 2,5 milyon TL'yi buldu!

Van’da, Pinyanişi aşiretinin düğününde gelin ve damada takılan takılar dudak uçuklattı.

Aşiret düğününde takılan takı ve paralar dudak uçuklattı: 2,5 milyon TL'yi buldu! - Tıkla İzle

İş adamı Mehmet Demir'in oğlu Samet Demir ile Urartu Göz uzmanlarından Operatör Dr. Özgür Bülent Timuçin'in kız kardeşi Nur Timuçin, yoğun katılımın olduğu nikah töreni ile dünya evine girdi.

Double Tree By Hilton Van Otelinde düzenlenen ve toy büyüğünü Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı İsmail Rüştü Zeydan'ın yaptığı düğüne; Şerefan aşiretine mensup iş adamı Nejdet Bayram ile İran, Irak, Hakkari ve ilçeleri ile Van'dan yaklaşık 2 bin davetli katıldı.

Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halayların çekildiği düğünde gelin ve damada takılan takılar dudak uçuklattı. Takı ve paraların 2,5 milyon TL'yi bulduğu düğün, gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

Atilla İdiz
 

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