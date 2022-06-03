Aşiretler kent merkezinde birbirine girdi

Akçakale'nin iki büyük aşireti Sarmudi ile Hubeti aşiretleri arasında uzun zamandır devam eden arazi anlaşmazlığı, tarafların dün ilçe merkezinde karşılaşması üzerine gerginliğe dönüştü. Bölgeye sevk edilen polis ve çevik kuvvet ekipleri, taraflara müdahale ederek gerginliğin kavgaya dönüşmesini engelledi.

Askerler sokağa indi

Bugün yeniden toplanan taraflar, çarşıda karşılaştı. Kavga etmeye başlayan tarafları ayırmak için bölgeye çok sayıda zırhlı araç, polis ekibi ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Polisler, kavga eden taraflara müdahale ederek ayırmaya çalıştı. Gerginliğin daha da büyümesi üzerine ilçe merkezine askeri kuvvetler sevk edilerek polislere destek vermeleri sağlandı. Zaman zaman arbedenin yaşandığı olayda, kalabalığın dağılması için biber gazı kullanıldı. Olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alınırken bölgedeki esnaf kepenk kapatmak zorunda kaldı. Olayların yeniden başlamaması için güvenlik güçleri ilçede yoğun güvenlik önlemi alıyor.