İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Aşırı alkollü sürücü aydınlatma direğine çarptı; 2 yaralı

Aşırı alkollü sürücü aydınlatma direğine çarptı; 2 yaralı
Aşırı alkollü sürücü aydınlatma direğine çarptı; 2 yaralı

Uşak'ta aşırı alkollü olduğu iddia edilen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobilin, aydınlatma direğine çarptığı kazada 1’si ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Aşırı alkollü sürücü aydınlatma direğine çarptı; 2 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Ankara - Uşak karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Uşak kent merkezi istikametine seyir halinde olan Ö.Y. (28) idaresindeki 64 LH 450 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Sürücüsünün aşırı alkollü olduğu ileri sürülen otomobil, bir süre zikzaklar çizdikten sonra yolun kenarındaki aydınlatma direğine çarparak durabildi. İhbarlar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Ö.Y. ile araçta yolcu olarak bulunan F.N.E. (30) yaralandı. Yolcu koltuğunda sıkışan F.N.E., araçtan itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 3.50 promil alkollü olduğu tespit edilen Ö.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu, F.N.E.'nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Köksal Kılınç - Hidayet Kıran
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.