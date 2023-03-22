Aşırı duygusallık en çok kalpten vuruyor

Kırık kalp sendromunun, genellikle stresli durumlar ve aşırı duygular nedeniyle ortaya çıkan bir kalp rahatsızlığı olduğunu söyleyen Medicana International İstanbul Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nden Uz. Dr. Kamuran Seyidoğlu, bu durumun ciddi bir fiziksel hastalık veya ameliyatla da ortaya çıkabileceğini söyledi. Sendromun genellikle geçici olduğunu da aktaran Uz. Dr. Kamuran Seyidoğlu, “Ancak bazı insanlar, kalp iyileştikten sonra da kendilerini kötü hissetmeye devam edebilir. Ayrıca hastaneye şiddetli göğüs ağrısı ile başvuran hastalarda yapılan tetkiklerde kalbin önünü besleyen ana damarda problem görünmese de onun beslediği alanda ciddi bir genişleme ile beraber şiddetli aritmiye rastlanabilir” dedi.

Ani göğüs ağrısı olabilir

Uz. Dr. Kamuran Seyidoğlu ayrıca göğüs ağrılarına dikkat çekerek, “Kırık kalp sendromu olan kişilerde ani göğüs ağrısı olabilir veya kalp krizi geçirdiklerini düşünebilirler. Kırık kalp sendromu kalbin sadece bir kısmını etkiler. Kalbin kan pompalama şeklini kısaca kesintiye uğratır. Kalbin geri kalanı her zamanki gibi çalışmaya devam eder. Bazen kalp daha kuvvetli kasılır. Duygusal veya fiziksel sorunlardan dakikalar ya da saatler sonra başlayabilen kırık kalp sendromu kalp krizi semptomlarını taklit edebilir” dedi.

Anksiyetesi olanlarda risk yüksek

Kırık kalp sendromunun kadınlarda erkeklerden daha yaygın görüldüğünü de söyleyen Kamuran Seyidoğlu, “Anksiyete veya depresyonu olan kişilerde kırık kalp sendromu riski daha yüksek olabilir. Kırık kalp sendromunun belirtileri ise şöyledir: Göğüs ağrısı, nefes darlığı, terleme, baş dönmesi” şeklinde konuştu.

Nedeni belirlenemiyor

Sendromun kesin nedeninin de belirsiz olduğunu aktaran Seyidoğlu, “Adrenalin gibi stres hormonlarındaki artışın bazı insanların kalplerine geçici olarak zarar verebileceği düşünülse de bu hormonların kalbe nasıl zarar verebileceği veya başka bir şeyin sorumlu olup olmadığı tam olarak net değildir. Çalışmalara göre kalbin büyük ve küçük atardamarlarının geçici olarak sıkışması kırık kalp sendromuna neden olabileceği iddiaları ortaya atılmaktadır. Ayrıca kırık kalp sendromu olanlarda kalp kasının yapısının değişebileceği de bilinmektedir” dedi.

Sevilen birinin kaybı tetikleyebilir

“Yoğun bir fiziksel veya duygusal durum genellikle kırık kalp sendromundan önce gelir” diyerek sözlerine devam eden Seyidoğlu, “Güçlü bir duygusal tepkiye neden olan herhangi bir şey de kırık kalp sendromunu tetikleyebilir. Kırık kalp sendromuna neden olduğu düşünülen sorunlar şöyle sıralanabilir: Astım krizi veya COVID-19 enfeksiyonu gibi ani hastalık, büyük ameliyat, ani kırık kemik, sevilen birinin ölümü veya başka bir kayıp, şiddetli alerjik reaksiyonları veya ciddi astım krizlerini tedavi etmek için kullanılan acil durum ilaçları, anksiyete tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar, burun tıkanıklığını tedavi etmek için kullanılan bazı nazal dekonjestanlar” ifadelerini Kullandı.

Stresi yönetmek önemli

Son olarak tedavisi hakkında da görüşlerini bildiren Seyidoğlu, “Beta blokerler veya benzer ilaçlarla uzun süreli tedavi önerilmektedir. Bu ilaçlar, stres hormonlarının kalp üzerindeki potansiyel olarak zararlı etkilerini bloke eder. Kronik strese sahip olmak, kırık kalp sendromu riskini artırabilir. Duygusal stresi yönetmek için adımlar atmak, psikoloji ve kardiyoloji uzmanlarının da danışmanlığında kalp sağlığını iyileştirebilir ve kırık kalp sendromu önlenebilir” dedi.

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