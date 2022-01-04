Aşırı hız kaza getirdi!

Edinilen bilgiye göre, kaza, Yukarı Pazarcı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Zeynel Şenol Köprüsü istikametine seyir halindeki Emrah G, idaresindeki 07 AGJ 626 plakalı otomobile, Mimar Sinan Caddesi'ne ilerleyen Adnan K, yönetimindeki 07 GFL 11 plakalı otomobile yandan çarptı. Her iki aracın da hurdaya döndüğü kazada, araç sürücülerinden Emrah G, ve yolcu olarak bulunan eşi Pınar G. yaralandı. Pınar G., sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Emrah G, trafik ekiplerinin işlemlerini tamamlamasının ardından kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

Kazanın,A dnan K'nin kullandığı 07 GFL 11 plakalı aracın 'dur' levhasını dikkate almaması ve hızlı olmasından kaynaklandığı ileri sürüldü.

Arif Kaplan

