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Aşırı hız ölüm getirdi!

Aşırı hız ölüm getirdi!
Aşırı hız ölüm getirdi!

İzmir Tire’de aşırı hız yüzünden meydana gelen trafik kazasında iki arkadaş aynı otomobilin içinde can verdi.

Feci kaza, sabaha karşı saat 02.00 civarında İzmir Tire'de Fatih Sultan Mehmet Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, cumartesi akşam birlikte sohbet edip eğlenen iki arkadaş, İbrahim Doğan'a ait 09 DN 388 plakalı otomobil ile gezmeye çıktı. Doğan'ın kullandığı otomobil aşırı hız yüzünden Tire - Bayındır yolu kavşağına geldiğinde duramadı. Yolun karşısına geçen otomobil yol kenarındaki tümseğe hızla çarptı. Otomobilin sürücüsü İbrahim Doğan ile evli ve bir çocuk babası pastane işletmecisi Yasin Aktürk olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı haber alan gençlerin yakınları sinir krizleri geçirdi. Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Yakup Fatih Şaşmaz
 

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