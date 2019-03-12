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Aşırı hız sonrası feci kaza... Araç elektrik direğine ok gibi saplandı

Aşırı hız sonrası feci kaza... Araç elektrik direğine ok gibi saplandı
Aşırı hız sonrası feci kaza... Araç elektrik direğine ok gibi saplandı

E-5 Karayolu Avcılar mevkiinde aşırı hız yapan otomobil yol kenarındaki elektrik direğine saplanması sonucu meydana gelen feci kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sularında E-5 Avcılar mevkii Silivri istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan Recai B., yönetimindeki 22 RG 869 plakalı otomobil aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki elektrik direğine saplandı. Kazada, sürücü Recai B., ile otomobilde bulunan Serkan A., Turgay M., Yiğitcan K., ile ismi alınamayan iki kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılardan 4'ü vatandaşlar ve sağlık ekipleri tarafından 2 kişi ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İsmi alınamayan bir kişinin ağır yaralandığı kazada, yaralılar ambulansla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Güvenlik amacıyla polis ekipleri E-5'te bir şeridi trafiğe kapatırken, otomobil olay yerine sevk edilen çekici ile kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.  

Medeni Topaloğlu

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