Aşırı sıcak havalar böbrekte taş hastalığına neden olabiliyor

Medicana Bahçelievler Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Kemal Sarıca, böbreklerde oluşan taş sorunları hakkında açıklama yaptı. İnsan vücudunun, gıdalar ve içilen su miktarı ile yakından ilişkili olarak çıkarılan idrarın içinde taş oluşturabilecek zararlı maddeler bulundurduğunu belirten Prof. Dr. Sarıca, "Kalsiyum, okzalat, ürik asit, sistin, fosfat gibi zararlı maddelerin aşırı yoğunluğa eriştikten sonra böbrek boşluklarında çökerek ince kristalleri, sonrada küçük mineral parçalarının oluşturması ile börek boşluklarında taşlar oluşmaktadır. Böbreklerde oluşan taşların küçük boyutlardaki halinin genellikle vücuttan atılır. Ancak bu taşlar bazen böbrekte kalıp büyüyebilir ve tedavi gerektiren böbrek taşlarını oluşturur. Böbrekte oluşan ve yer değiştiren taşların bir bölümü böbrek ile idrar kesesi arasındaki kanalın (üreter) içinde sıkışıp kalabilir ve bu kanalı tıkayarak ameliyat gerektirebilir. Bu taşlara ise ‘üreter taşları' ismi verilmektedir" ifadelerini kullandı.

Taşların bir bölümü idrar torbası (mesane) içinde kalıp büyüyebildiğini veya idrar akım bozukluğu olan hastalarda mesanede direkt şekillenebildiği bilgisini veren Prof. Dr. Sarıca, "Bu taşlara da ‘mesane taşları' ismi verilmektedir. Böbrekte oluşan taşların ortaya koyduğu en sık ve en rahatsızlık veren belirti taşın olduğu böbrek tarafındaki yan boşluklarda ortaya çıkan, çoğu zaman dayanılmaz, şiddetli bir ağrıdır. Çoğunlukla aniden ortaya çıkan, hastanın yaşam kalitesini çok bozan bu ağrı hastayı bitkin düşüren ve herhangi bir şey yapmasına müsaade etmeyen vasıfta bir ağrıdır. Bu dayanılmaz ağrıya tıp dilinde ‘kolik ağrı' ismi verilmekte olup, taşın idrar kanalını tıkaması sonucunda şekillenir" diye konuştu.

"Taşın idrar kanalına düşmesi ile ağrılar zamanla karın alt bölgesine ve kasık bölgesine yayılabilir"

Böbrek içindeki taşların sebep olduğu ağrıların genellikle yan boşluk bölgesinde kramplar şeklinde olduğunu söyleyen Dr. Sarıca, taşın idrar kanalına düşmesi durumunda oluşan ağrıların zamanla karın alt bölgesine ve kasık bölgesine yayılabileceğini söyledi.

Sarıca sözlerine şöyle devam etti: "Eğer taş kanalın alt ucuna, mesaneye yakın bölgeye inerse, o zaman kasık bölgelerine, yumurtalara vuran bir ağrı ile birlikte idrarda yanma ve sık idrara çıkma gibi şikayetler de görülebilir. Böbrek ve idrar yolları taşları ağrı dışında gizli veya gözle görülebilir. ‘İdrarda kanama' şikayetine de yol açabilir. Kanama ağrı ile birlikte tazeyse ve devamlılık göstermiyorsa taş hastalığını daha çok düşündürür. Ağrıya eşlik eden, mide bulantı hissi, kusma ve hazımsızlık bulguları da yine taş hastalığını destekleyen bulgular arasında yer alır".

"Su içmemek böbrekte taş oluşumuna yol açıyor"

Böbrek ve idrar yollarında taş oluşumuna yol açan en önemli faktörlerin az su içme ve taş oluşumuna yol açan maddelerin diyette aşırı tüketimi olduğunun altını çizen Sarıca, "Bu faktörlere ek olarak bünyeye ait olan veya dış ortama ait olan bazı faktörler de vücutta taş oluşumunu tetikleyebilir. Söz konusu bu risk faktörleri içerisinde bünyeye ait olarak; şişmanlık, düzensiz beslenme, aile geçmişinde taş hastalığı olması, doğuştan mevcut bazı genetik hastalıklar, idrar yollarında sık enfeksiyon gelişmesine yol açan durumlar, kullanılan bazı ilaçlar, aşırı sıcak iklim ortamında yaşama (terleme ile aşırı sıvı kaybı), hareketsiz bir hayat tarzı, iş veya aile hayatına bağlı kronik stres ve aşırı yorgunluk gibi faktörlerden oluşur" ifadelerini kullandı.