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Aşırı sıcakların kasıp kavurduğu Kanada'da orman yangını

Aşırı sıcakların kasıp kavurduğu Kanada'da orman yangını
Aşırı sıcakların kasıp kavurduğu Kanada'da orman yangını

Kanada'nın British Columbia eyaletinde aşırı sıcaklar son 5 günde 486 kişinin hayatını kaybetmesine yol açarken, orman yangınını da beraberinde getirdi. Lytton'da çıkan yangının yerleşim yerlerine ulaşması nedeniyle bölge sakini tahliye işlemi devam ediyor.

Aşırı sıcakların kasıp kavurduğu Kanada'da orman yangını - Tıkla İzle

Kanada'nın batısını etkisi altına alan sıcak hava dalgası hayatı olumsuz etkiliyor. British Columbia eyaletine bağlı Lytton bölgesinde ormanlık alanda çıkan yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor. 250 kişilik nüfusa sahip Lytton'un Belediye Başkanı Jan Polderman, alevlerin yalnızca 15 dakika içinde her yere yayıldığını belirterek, "Tüm bölge yanıyor" dedi. Bölgenin tahliyesi için başlatılan çalışmalar devam ederken, bölgeyi yoğun duman sardı.
İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Son 5 günde 486 kişi hayatını kaybetti

Adli Tıp Kurumu Başkanı Lisa Lapointe, yılın bu dönemlerinde eyalet genelinde yaşanan sıcak hava dalgalarından kaynaklanan ortalama 165 ölüm vakası kaydedildiğini, ancak bu yıl sayının arttığını ifade etti. Lapointe, eyaleti kasıp kavuran sıcaklarda son 5 gün içinde en az 486 ani ölüm bildirildiğini duyurarak, bunun eyalet normallerinin üç katı olduğunu vurguladı.

Lytton, bu hafta ülkede kaydedilen en yüksek sıcaklık rekorunu üç kez kırdı. Bölgede hava sıcaklığı salı günü 49.6 santigrat dereceye ulaşmıştı.

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