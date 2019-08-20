'Aşırı suda kalmak işitme kaybına neden olabilir'

Yaz tatilinde denize ve havuza girmek önemli eğlence aktivitelerinden biri olarak biliniyor. Ancak eğlenirken sağlığa da dikkat etmek gerekir. Deniz ve havuzlardan bulaşan kulak yolu enfeksiyonları dikkat edilmesi gereken önemli hastalıkların başında geliyor. Medicana Bahçelievler Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Tahsin Özbek, deniz ve havuzlardan bulaşan kulak yolu enfeksiyonları hakkında önemli bilgiler verdi.

Dış kulak yolunun, kulak zarının dış yüzeyi vücut derisinin bir parçası olduğunu hatırlatan Dr. Öğr. Üyesi Tahsin Özbek, ''Dış kulak yolu kanalı dış kısımda kıkırdak, içte ise kemikten oluşur. Çocuklarda kıkırdak kısmı daha uzundur. Dış kulak yolu derisi sürekli yenilenir. Döküntüler ve keratin birikerek dış kulak yolunda enfeksiyon için elverişli bir ortam oluşturur''dedi.

''Başlangıçta kulaklarda kaşınma görülür''

Dış kulak yolunun kendini temizleme özelliği olduğunu belirten Dr. Özbek, ''Çok iyi korunan dış kulak yolunda enfeksiyonların ortaya çıkması ancak koruyucu mekanizmaların yıkılmasından sonra olur. Dış kulak yolu yapısı gereği nemi saklar. Kişi sürekli olarak neme maruz kalıyorsa nem asidik ortamı ortadan kaldırır. Örneğin yüzücü kulakları kolaylıkla enfeksiyona yakalanabilir. Keratin nemi çeker. Normalde dış kulak yolunda sürekli bulunan bakteri ve az miktardaki mantar sporları böyle bir ortamda hastalık yapan duruma geçer. Başlangıçta sadece kulak kaşıntısı ve dolgunluk hissi vardır. Daha sonra ağrı başlar. Kulak üzerine yatmak, dokunmak, çene hareketleri ağrılıdır. Dış kulak yolu derisinde ıslaklık hissedilir ve ilerleyen dönemde akıntı başlar. Dış kulak yolu daralır, tıkanır ve işitme kaybı meydana gelebilir. Yaygın dış kulak enfeksiyonları dışında kıl diplerinde, dış kulak yolu üst kısımda meydana lokal apseler şeklinde enfeksiyonlarda oluşabilir'' diye konuştu.

''İmpetigoya karşı korumacı olun''

Derinin yüzeysel tabakasında meydana gelen genellikle çocuklarda görülen bulaşıcı olan ve kirli materyallerle bulaşan impetigoya karşıda çok korumacı olunması gerektiğini vurgulayan Dr. Özbek, ''Bu hastalık vücutta kabarcıklara yol açar. Tatil yörelerinde temizliğinden emin olunmayan işletme tarafından verilen havlular kullanılmamalıdır. Dış kulak yolu mantar enfeksiyonları sıcak ve rutubetli ortamları sever. Özellikle bakımı iyi yapılmayan havuzlarda sık görülen bir hastalıktır. İşte azlığına ve aşırı ağrıya neden olur. Özellikle alerjik yapılı kişilerde ısı, nem ve yüzme dış kulak yolu egzamalarına neden olur. Temiz olmayan deniz ve bakımı iyi yapılmayan havuzlar bakteriyel, ve alerjik nedenlerin dışında virüslere bağlı dış kulak yolu hastalıklarına neden olurlar. Deniz ve havuz sonrası kulak ağrısı, işitme kaybı mutlaka önemsenmelidir. Hasta en kısa sürede bir kulak burun boğaz hastalıkları uzmanını ziyaret etmelidir'' şeklinde konuştu.