Aşırı terleme yüzünden kimseyle tokalaşamıyor, açık renk kıyafet giyemiyordu

Aşırı terleme şikâyetiyle KTÜ Farabi Hastanesi Göğüs Cerrahisi Polikliniği'ne başvuran Omarı Bekadze, burada yapılan tetkikler sonucu “Primer Hiperhidroz” tanısı konuldu. Hasta daha sonra Prof. Dr. Celal Tekinbaş önderliğindeki ekip tarafından “Vats Sempatektomi Tekniği" diye adlandırılan kapalı ameliyat yöntemi ile tedavi edildi ve bir günlük hastane yatışının ardından taburcu edildi.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.