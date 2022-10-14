İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Aşırı terleme yüzünden kimseyle tokalaşamıyor, açık renk kıyafet giyemiyordu

Aşırı terleme yüzünden kimseyle tokalaşamıyor, açık renk kıyafet giyemiyordu
Aşırı terleme yüzünden kimseyle tokalaşamıyor, açık renk kıyafet giyemiyordu

Gürcistan’dan aşırı terleme şikâyetiyle Trabzon’a gelen 17 yaşındaki Omarı Bekadze, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde yapılan ameliyatla aşırı terleme sorunundan kurtuldu.

Aşırı terleme şikâyetiyle KTÜ Farabi Hastanesi Göğüs Cerrahisi Polikliniği'ne başvuran Omarı Bekadze, burada yapılan tetkikler sonucu “Primer Hiperhidroz” tanısı konuldu. Hasta daha sonra Prof. Dr. Celal Tekinbaş önderliğindeki ekip tarafından “Vats Sempatektomi Tekniği" diye adlandırılan kapalı ameliyat yöntemi ile tedavi edildi ve bir günlük hastane yatışının ardından taburcu edildi.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.