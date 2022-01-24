İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Aşırı yağıştan dolayı yollar kapandı, tır şoförleri dinlenme tesislerinde konakladı

Aşırı yağıştan dolayı yollar kapandı, tır şoförleri dinlenme tesislerinde konakladı
Aşırı yağıştan dolayı yollar kapandı, tır şoförleri dinlenme tesislerinde konakladı

Ankara-Bolu otobanı aşırı kar yağışı nedeni ile gece saatlerinde trafiğe kapatıldı. Trafiğin daha da yoğunlaşmaması açısından İstanbul’dan Ankara otobanına bağlanmak isteyen tır şoförlerinin geçişlerine izin verilmedi. İstanbul Valiliği tarafından uygun konaklama noktaları tır şoförlerine duyuruldu. Yerli yabancı onlarca tır şoförü geceyi dinlenme tesislerinde geçirdi.

Aşırı yağıştan dolayı yollar kapandı, tır şoförleri dinlenme tesislerinde konakladı - Tıkla İzle

Yurdun her yerinde yoğun kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Dün aşırı yağış nedeni ile Bolu - Ankara otobanı trafiğe kapatıldı.

İstanbul'dan o yönde seyahat etmek isteyen tırların geçişine ise izin verilmedi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya gece saatlerinde yol üzerinde tır şoförlerinin konaklayabileceği yerlerle ilgili duyuruyu sosyal medya hesaplarından paylaşarak duyurdu.

Yerli ve yabancı onlarca tır şoförü geceyi dinlenme tesislerinde konaklayarak geçirdi. Dinlenme tesisinde konaklama yapan onlarca tır havadan görüntülendi.

Yollarda zorlukla ilerliyoruz herkes birbirine saygılı olmalı

Gece boyu dinlenme tesisinde konaklama yaptıktan sonra yolculuğa hazırlanan tır şoförü Ahmet Aytimur, “Ben şuan Büyükçekmece'den Akçakale'ye gidiyorum. Bu hafta havalar karlı yollar kapalı bizlerde sıkıntılar yaşıyoruz yollarda mahsur kalıyoruz aç ve susuz saatler geçirdiğimiz oluyor genellikle dinlenme tesislerine denk gelirsek bizim için çok iyi oluyor ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz. Bu tarz havalarda biz olalım diğer araç sürücüleri olsun biraz daha dikkatli olmalı ve birbirimize saygılı olmamız gerekiyor” dedi.

Batuhan Toprak
 

İLGİLİ HABER
TEMde kalan araçları, vatandaşlar kendi çabalarıyla kurtardı TEM’de kalan araçları, vatandaşlar kendi çabalarıyla kurtardı
İLGİLİ HABER
Maltepede kayan araç dereye uçtu, sağlıkçı yaralıları bırakıp gazetecilere saldırdı Maltepe’de kayan araç dereye uçtu, sağlıkçı yaralıları bırakıp gazetecilere saldırdı
İLGİLİ HABER
Kar yağışı İstanbulda masalsı görüntüler oluşturdu Kar yağışı İstanbul'da masalsı görüntüler oluşturdu
İLGİLİ HABER
Bursadan kar manzaraları Bursa’dan kar manzaraları
İLGİLİ HABER
Gaziantepte yürekleri ısıtan kartopu savaşı Gaziantep’te yürekleri ısıtan kartopu savaşı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.