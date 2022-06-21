Asırlar önce askerlerin yarasını sarıyordu, günümüzde de önemini koruyor

Doğada kendiliğinden yetişen Sarı Kantaron bitkisi asırlar öncesinde olduğu gibi günümüzde de birçok sağlık problemine çare oluyor. Özellikle cilt hastalıklarına iyi geldiği düşünülen bitki, savaşların ilkel silahlarla yapıldığı dönemlerde askerlerin yaralarının kapanması için kullanılıyordu. Asırlar önce hekimlerin vazgeçilmesi olan bu değerli bitki günümüzde de önemini koruyor.

Yaraları kapatıyor

Yaralı kapatma ve yara izini azaltma özelliği ile dikkat çeken bu bitkinin sindirim ve psikolojik rahatsızlıklara da iyi geldiği düşünülüyor. Gut hastalığına da iyi geldiği iddia edilen bitki; ağrı dindirici etkisi, cilt hastalıkları, beyin gelişimi, uyku düzenleyici özelliği, yanık tedavisi, virüslere karşı bağışıklık gibi rahatsızlıkların tedavisinde de tercih ediliyor.

Sivas'ta Sarı Kantaron bitkisini toplayıp tüketen Kadir Arslan, bu bitkinin birçok sağlık problemine iyi geldiğini belirterek, “Sarı kantaron, 30 gün saf zeytinyağında bekletilip yağa dönüştürülüyor. Kurutulup çayı yapılır. Birçok hastalığa iyi geldiği söyleniyor. Geçmişte de yara otu olarak atalarımız, dedelerimiz kullanıyorlarmış. Yanık izine açık yaralara çok iyi geldiği söyleniyor. Bende Yaz'ın toplayıp Kışın akrabalara, dostlarıma sunuyorum. Kendi elimde ki ufak tefek çiziklere sürdüğümde çabuk iyileştiriyor. Yaz aylarında bunu topluyorum, Kışında bitki çayı olarak tüketiyorum” şeklinde konuştu.

“Fiyatı 70 veya 80 lira”

Arslan, Sarı Kantarondan elde edilen ürünlerin 7-80 TL arasında satıldığını ifade ederek, “Elde ettiğim ürünleri arkadaşlarımla paylaşıyorum, çok mutlu oluyorlar, bilinir bir elden aldıkları için ayrıca bende çok mutlu oluyorum. Aktarlarda bulunuyor, benden isteyenlere posta yoluyla gönderiyorum. Yağının 50 mg şişelerde ki fiyatı 70 veya 80 lira arasında. Biz bunu kavanozlarla yapıyoruz, dostlarımıza dağıtıyoruz ve ticaretini yapmıyorum” şeklinde konuştu.